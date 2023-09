D3A ACFF: Braine renverse Ciney dans les arrêts de jeu (3-2)

Braine a le dessus en première période et c’est contre le cours du jeu que Lambrechts fait 0-1 d'une reprise croisée.

Rousselle: "Un manque de fair-play"

Les visités ont dur à réagir mais égalisent avant la pause via Dettori, lancé à la limite du hors-jeu par une déviation de Carlier. Une décision qu’Emmanuel Rousselle a du mal à digérer et le T1 visiteur est exclu dans la foulée. "On avait les trois points et on gérait bien jusqu’à cinq minutes de la fin. On savait qu’il fallait éviter les coups de pied arrêtés de Ladrière et notre fin de match fut catastrophique. Cela dit, il y a hors-jeu sur le premier but brainois. Ils auraient dû laisser aller le ballon, c’est un manque total de fair-play et je ne supporte pas l’injustice. C’est tout ce que j’ai à dire", lâcha-t-il avant de claquer la porte de son vestiaire.

Les débats sont équilibrés en seconde mi-temps mais Ciney reprend l’avance sur un coup franc au ras du sol coupé au premier poteau par Gaziaux. La joie changera finalement de camp et ce succès a de quoi booster Braine pour la suite. "On est content avec ce 6/6 à domicile et des"vieux"qui ont bien encadré les jeunes avec notamment un gros match de Ladrière. Cela va nous permettre de préparer le Crossing sereinement", termine Axel Smeets.

Arbitre: M. Touzghar

Cartes jaunes: Buscema, Lambrechts, Derwa, Michels, Hanneuse, Bruckner, Wallaert, Gaziaux, Boudjemaa

Buts: Lambrechts (0-1, 25'), Dettori (1-1, 43'), Gaziaux (1-2, 64'), Tis (2-2, 91'), Dettori (3-2, 92').

BRAINE: Berghmans, Ramazani, Lella, Laurent, Queimadelas, Wallaert, Dettori, Ladrière, Buscema (46' Latorre (74' Smeets)), Derwa (55' Leyseele), Carlier (62' Tis).

CINEY: Monteleone, Michels (79' Herbier), Gaziaux, Hanneuse (72' Boudjemaa), Poncelet, Fondaire (89' Despas), Bwangombo, Otte, Lambrechts, Arnauts (66' Bruckner), Claude.