D3A ACFF: Battu 1-4 par Beloeil, Jodoigne et… l’arbitre pouvaient mieux faire

Rien à redire sur le penalty ridicule mais logique accordé aux visiteurs un peu plus tard alors que sur le coup franc d’El Ouahab, il y avait mieux à faire pour la défense des Jodoignois, menés 1-2 au repos et surtout malmenés par les deux flancs des visiteurs. "Dans les duels et en un contre un, on n’a pas tenu. Il faut aussi appeler un chat un chat, ils ont été meilleurs que nous dans les trente derniers mètres."

À la reprise, on retrouve du bon Jodoigne avec Mirabile qui se loupe à la conclusion puis avec un but de Dethier une fois encore annulé de façon incompréhensible.

Jodoigne mérite mieux, Belœil n’est pas plus fort, mais contrairement à leurs hôtes du jour, les visiteurs vont bien mieux exploiter leurs temps forts, à l’image du 1-3 signé Flammia puis du 1-4 inscrit par Mukala lors d’une fin de match que Jodoigne a terminée à dix suite à la rouge directe reçue par Berisha.

"À partir du moment ou l’arbitre annule deux goals, on pourrait dire qu’il a faussé la rencontre mais on n’a pas perdu à cause de lui, précise Lorenzo Lucania. Dans la gestion des moments faibles, nous n’avons pas été bons, leurs qualités individuelles ont aussi fait la différence comme on a par moments joué à l’envers."

Résultat: Jodoigne se retrouve avec un bilan de 1/9 avant de se rendre à Onhaye, le favori de la série. "Ce sera compliqué mais c’est peut être le match qu’il nous faut."

Du côté de Belœil, promu cette saison en D3, il s’agit de la première victoire de la saison. "On méritait déjà de battre Monceau la semaine dernière et les joueurs ont bien réagi aujourd’hui, savoure Jérémy Descarpentries. La victoire est méritée, les garçons ont travaillé pour, et c’est une belle étape de passée. Mais il reste du boulot pour continuer à progresser."

Arbitre: Clément Dubuc.

Cartes jaunes: Gilles, Mirabile, Varela, Torres, Dubois, El Ouahab, Loucheur, Kragbe.

Carte rouge: Berisha (80’).

Buts: Mirabile (1-0, 10’), Gassama (1-1, 17’), El Ouahab (1-2, 31’), Flammia (1-3, 77’), Mukala (1-4, 90’).

JODOIGNE: Bronckart, Varela (73’ Hassouan), Simonini, Lapierre, Torres (66’ Lucchese), Gilles, Boudar, Berisha, Mirabile, Lotongé (66’ Abdelouahed, 76’ Sanwo), Dethier.

BELOEIL: Okombi, Tingiya, Loucheur, G. Flamant, Mukala, Milongi, El Ouahab (68’ Kragbe), Gassama (58’ J. Flamant), Dubois, Hassaini (87’ Chaïbi), Kimbaloula (66’ Flammia).