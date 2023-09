C’est le pied au plancher que les Tubiziens démarraient la rencontre et ouvraient le score après seulement deux minutes, d’une magnifique frappe des 25 mètres signée William Piret qui nettoyait la lucarne du gardien frontalier. Dépassés par les événements, les Vert et Blanc encaissaient à nouveau dix minutes plus tard, lorsque l’excellent capitaine visiteur Lkoutbi centrait pour un Tyron Crame esseulé au petit rectangle et qui n’avait plus qu’à glisser le ballon au fond des filets.

Quentin Hubert tentait une timide réaction à la 25e, mais il en fallait plus pour inquiéter le portier visiteur De Bie. Sans une solide prestation du gardien local Maxime Mignon, qui s’interposait sur les occasions de Piret (16e), Lwangi (23e) et Lauwrensens (44e), le score aurait été bien plus sévère à la pause.

"Ça allait tout simplement trop vite, on est tombé sur une ultra-bonne équipe de Tubize et il faut savoir reconnaître la supériorité de l’adversaire. J’ai trouvé notre réaction en deuxième période très positive", lançait le T1 Calaminois Alex Digregorio.

En effet, les intentions locales étaient bien meilleures après la pause, face à un adversaire qui se contentait de gérer son avance de 2 buts. À 20 minutes du terme, le Tubizien Jonathan Hendrickx se blessait lourdement au niveau du pied (on redoute une fracture), et se voyait… expulsé par l’arbitre après avoir montré son mécontentement.

Malgré une dernière tentative de Quentin Hubert en toute fin de match, le score de 0-2 n’évoluait plus.

"Il était quasiment impossible de rivaliser aujourd’hui, mais cela fait partie de notre apprentissage. N’oublions pas qu’on vient de monter deux fois de division et qu’on évoluait encore en P2 il n’y a pas si longtemps", relativisait le T1 des Germanophones.

En face, Mohamed Bouhmidi se montrait content de la prestation des siens. "On est tombé sur un bloc très compact, face à des adversaires qui ont fait preuve d’une belle solidarité. On s’est créé de nombreuses occasions en première période, le match aurait dû être plié avant la pause. Je suis déçu de l’exclusion de Jonathan Hendrickx en seconde période, mon joueur venait de se casser le pied lors d’un contact, et il a exprimé ses sentiments à chaud en lançant une insulte qui n’était au final destinée à personne. À dix, on s’est contenté de rester bien organisés et on a réussi à garder le zéro derrière, c’est très positif."

Arbitre: M. Theunis.

Cartes jaunes: Belle ; Garlito Y Romo, Lkoutbi, Piret, Lwangi.

Carte rouge: Hendrickx (directe).

LA CALAMINE: Mignon, Lazzari (81e Krhlanko), Hungs, Seewald, Libert (72e Belle), Cornet, Hubert, Roex, Thielen, Bennane (87e Hamoir), Gilon.

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Essikal, Delhaye, Hendrickx, Garlito Y Romo, Butera, Lkoutbi, Lauwrensens (72e Denayer), Piret (62e Migliore), Lwangi (78e Van Onsem), Crame (84e El Omari).