CHASTRE: Sperandieu, Houbrix (43' Sambon), Marquez, Ducatillon, Genard, Goetynck, Cigdem, Duquenne, Michiels, Sekelama, Lucas (43' Nkada).

Propulsé comme T1 quelques jours plus tôt, Léo Noemi savait pertinemment qu’il ne ferait pas de miracle du jour au lendemain. Face à Alken, les Chastroises ont quand même tenu vingt minutes avant d’encaisser un premier but. "On s’est bien battu pendant la première demi-heure avec du bon football, apprécie le coach. Puis, on prend un but, un deuxième et là elles nous tuent. Je dois crier pour repositionner les filles, ça court dans tous les sens et ça dégage dans les pieds adverses parce qu’elles se remettent une pression."

La seconde période fut de nouveau très difficile "mais nos joueuses se sont arrachées jusqu’à la dernière seconde, apprécie encore notre interlocuteur. Sans quoi, on en aurait de nouveau pris vingt. Le but était de sortir de ce match avec fierté et même si on sait que la saison va être longue, il faut continuer à travailler. Moi, je ne baisse pas les bras et j’attends de mes joueuses qu’elles se battent comme des gladiateurs dans l’arène, sans quoi on n’a plus qu’à baisser les bras et déclarer forfait. Ce qui ne sera pas le cas tant qu’on aura tous le moral."

Les Chastroises se déplaceront à Bruges pour un duel entre les deux derniers, samedi prochain.