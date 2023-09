Sarah Dochez (Ottignies): "On va doucement monter en puissance"

C’est fort de son premier succès en championnat de Régionale 2A (49-57 à Profondeville) que les Otintoises vont accueillir Quaregnon ce dimanche. La jeune équipe ottintoise n’a pas connu une préparation optimale en raison notamment des secondes sessions et de matchs amicaux annulés, mais quoi qu’il en soit, elle a très bien démarré la saison comme le confirme la coach Sarah Dochez: "On a très bien géré cette première rencontre face à une équipe qui n’était facile à jouer en raison notamment de sa défense de zone. C’était important de bien commencer et on l’a fait."