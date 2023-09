R1: Les Brainois ont fait avec les moyens du bord à Fleurus

Et cela a plutôt bien fonctionné. D’autant plus que du côté brainois, Gianni Maren n’a pu aligner que huit joueurs. Au fil des minutes, faute de rotations, le jeu brainois s’est émoussé.

À la demi-heure, Fleurus a vraiment le match en main (57-48). Ensuite, petit à petit, le château de cartes brainois s’effondre. D’abord avec une technique au coach de Castors Braine. Ensuite avec une autre faute technique à son assistant Jean Nelyssen et enfin une dernière faute technique à Gianni Maren qui est exclu du match à la 36e.

Fleurus creuse inévitablement l’écart. Ensuite, Dorian Dombret prend sa cinquième faute, comme Diego Minucci à quelques secondes du terme. La messe est dite avec un trop plein de coups de sifflet. "Franchement, on n’avait pas besoin de cela dans un match qui était hyper correct, regrette Gianni Maren, le coach de Braine. Nous sommes battus mais à nouveau nous avons fait avec les moyens du bord, avec un effectif très réduit par les absences et les blessures. Fleurus était bien plus fort et physiquement, on ne pouvait plus tenir. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ni rien à redire sur leur mentalité. Ils ont tout donné, mis toute leur énergie. Le score est forcé mais il n’y a pas la moindre frustration. Rien n’est mal fait."

Coup de chaud pour Szylkrot

On notera que Walid Szylkrot a été embarqué en ambulance après le match qui s’est joué dans des conditions dantesques compte tenu de la chaleur plus que tropicale qui régnait dans le chaudron de Bon Secours. Heureusement, rien de trop grave pour le joueur brainois qui était en hyper ventilation et déshydraté après sa débauche d’efforts dans ce match.

Les Brainois vont faire une petite pause en championnat avec la Coupe AWBB au programme de la semaine et un déplacement à Natoye, vendredi prochain. Ils reviendront en championnat le 4 octobre prochain.

CFB Fleurus – Castors Braine: 84-61

Quarts temps: 21-20, 14-12, 22-16, 27-13.

CFB FLEURUS: Lecomte 7, Ahmed 0, Sculier 9, Blaise 17, L. Bearzotti 19, Mertens 6, Rosen 0, Duding 0, Steenberghs 4, Verlinden 6, R. Bearzotti 6.

CASTORS BRAINE: Minucci 5, Dombret 2, Szylkrot 12, Bonacorsi 1, Schwartz 20, Tchatchou 12, Bellemans 4, Fontaine 4.