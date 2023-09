Les Ottintoises font bloc dans l’adversité

Certes, le Rebond Ottignies est déjà éliminé de la Coupe de Belgique (battu par Ciney 57-62 mercredi), mais avec un effectif réduit à huit joueuses et au terme d’un match où il a tenu tête à l’un des ténors de la R1, il a de quoi être en confiance. Et ce n’est pas le coach Mulaba qui nous contredira: "Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe en Coupe de Belgique. C’est de bon augure pour la saison. Les filles ne se sont pas cachées et au final, ça aurait même pu passer. C’est juste qu’on a manqué de constance. C’est dommage, mais ce n’est pas une fin en soi. Il y a d’autres objectifs à accomplir."