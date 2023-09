Les Nivellois misent sur l’intensité

Sur le papier, il s’agira d’un adversaire autrement plus costaud que les Liégeois. "On joue tous nos matches pour les gagner, martèle Karim Labidi. Profondeville est une très belle équipe, qui a joué le haut du classement la saison dernière. Pour espérer l’emporter, il faudra jouer avec intensité durant quarante minutes."

Et donc éviter les quelques trous d’air qui ont coûté cher il y a huit jours. Si les Aclots s’accrochent jusqu’au bout, ils auront peut-être une carte à jouer. "Défensivement, nous sommes pas mal, même si ce n’est pas encore parfait, avance le coach nivellois. C’est surtout offensivement que nous devons faire mieux. On doit ajouter de la fluidité et de l’efficacité à notre rendement."

Ce sera l’un des points à améliorer pour mener la vie dure aux Sharks, victorieux de Belleflamme (53-44) pour leur première sortie de la saison, le week-end passé.

Le RNBB sera privé de deux joueurs à Profondeville. Rodrigo Van Rysseghem (blessé) reste indisponible tandis Kinan Kasabi est en vacances.

La TDM2 affrontera Ninane en Coupe

À propos du club de la Dodaine au sens large, celui-ci était l’invité d’honneur d’une réception à l’Hôtel de Ville de Nivelles, ce vendredi, pour célébrer le 75e anniversaire de sa création.

Enfin, on ajoutera que l’équipe de TDM2 connaît le nom de son adversaire en coupe de Belgique. Il affrontera Ninane Promotion en seizièmes de finale.