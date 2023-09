Du côté de Tubize, la préparation fut assez chaotique. "On vient de disputer deux tournois chez les Flamands et le niveau n’est pas encore optimal car il y a beaucoup d’absents, ce qui ne nous permettra pas de vivre des jours heureux dès le début, indique l’entraîneur, Jean-Jacques Barbier. Waterloo est dans le même cas, ce qui en fait un derby faussé et dévalorisé."

Le Wash est loin d’être à 100 %. "La préparation a été correcte et on a notamment bien travaillé physiquement, mais nos Français ne sont pas encore rentrés tandis que d’autres n’ont pas encore touché du ballon, remarque le coach, Benjamin Bourson. On se déplacera donc à Tubize avec nos armes mais malgré tout avec le couteau entre les dents."

Les Waterlootois veulent se restabiliser en D1 LFH. "On a la même équipe que la saison passée et on espère encore avoir 2-3 recrues car certains jeunes de l’UCL viennent se tester aux entraînements. Je pense qu’on doit avoir le niveau pour ennuyer n’importe quelle équipe et le but sera de prendre des points pour se rassurer au plus vite. Quant à Tubize, je m’attends à un match équilibré. On les connaît car on les voit souvent jouer et si c’est chaque fois la guerre sur le terrain, on a toujours été bons amis en dehors."

Une série plus relevée

Les Tubiziens ambitionnent le Top 4 mais leur calendrier est corsé. "Après le Wash, on va jouer Eupen puis United qui est déjà bien préparé, et ensuite Flémalle qui descend de D2. Il faudra attendre 4-5 matches pour voir où en sont les autres mais la plupart ont des ambitions et il n’y a plus 2-3 équipes plus faibles comme l’année dernière. Au complet, je pense qu’on sera plus fort mais si Waterloo affiche le même niveau qui lui a permis de ne pas perdre un seul match en Promotion, il sera à notre niveau."