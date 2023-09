Si les pré-inscriptions sont clôturées avec 186 personnes, il est possible de s’inscrire sur place dès 12 h. Le soleil et la chaleur seront également de la partie, mais, rassurez-vous, les parcours sont majoritairement dans les bois et les organisateurs ont prévu des ravitaillements.

Comme chaque année, les organisateurs soutiendront une association. Cette fois, c’est l’ASBL EnVie, CAN le défi CER la vie qui a obtenu les faveurs. Cette ASBL a été créée afin de promouvoir différentes activités et événements qui ont une incidence positive sur le bien-être et la santé de personnes atteintes de cancer.

Les départs sont fixés entre 13 h 30 et 15h selon les distances.

Renseignements: 0 474 578 828 ou jogging@welcometosart.be