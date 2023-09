R1: Les Brainois dans le chaudron de Bon Secours

C’est sans Loïc Dewit, toujours blessé et Thomas Farricelli en vacances que les Brainois se déplacent ce vendredi soir, à 21 h, au CFB Fleurus. "Nous serons quand même huit, relève Gianni Maren, le coach brainois. Parce que Dorian Dombret (fracture à la main) a repris lundi avec le groupe. Il sera aligné avec la condition qui est la sienne après avoir loupé toute la préparation. Nous avons donc préparé ce match comme on pouvait. En face, on sait qu’il y a une équipe avec des gars qui savent shooter et qui a beaucoup d’expérience en R1 et qui vient de se renforcer en intégrant Benjamin Blaise. Ce sera un match très compliqué mais comme je l’ai déjà dit tous les matches sont à jouer et on jouera crânement notre chance."