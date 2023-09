Play-off Nationale 2: Genappe n’a rien à perdre face à Sirault

À Sirault, on ne considère toutefois pas ce tirage au sort comme un cadeau: "Genappe a toujours sorti de bons matchs face à nous. Nous ne sommes donc pas rassurés avant cette double confrontation du week-end", souligne-t-on à Sirault.

À Genappe, on n’est non plus pas mécontent de ce tirage. "Nous avions gagné 13-7 à domicile, nous nous étions inclinés 13-11 au retour à Sirault."

Si Genappe réédite ces mêmes résultats, l’équipe serait qualifiée pour la finale des play-off. Mais on n’en est pas là. "Sirault veut monter. Pour nous, ce qui se passe maintenant, c’est du bonus. Nous ne sommes pas favoris de cette double confrontation", souligne Hector Tubiermont, le délégué de Genappe.

Une seule défaite en huit rencontres

La formation brabançonne monte toutefois en puissance. Depuis le 9 juillet dernier et sa défaite 6-13 contre Hamme-Zogge, Genappe n’a plus été battu qu’une seule fois, 13-11 à Sirault. L’équipe a signé sept victoires en huit rencontres, y compris les deux victoires du week-end dernier contre Kastel en quart de finale des play-off. "Nous sommes dans une bonne passe. À Sirault, nous avions livré 31 mauvaises et une courte. Dimanche dernier à Kastel, Cédric Bosse a été exceptionnel. Il a frappé de nombreuses balles entre les perches. Toute l’équipe a livré une bonne prestation d’ensemble." Si Genappe réédite cette prestation, Sirault devra s’accrocher.

Genappe jouera le premier des deux matchs du week-end ce samedi à domicile. Le retour est prévu dimanche à Sirault. "Samedi, nous serons privés des services de Thomas Leturcq. Des portes ouvertes sont organisées chez son employeur, il se doit d’être présent. Cela avait déjà été le cas l’année dernière, il avait manqué le match aller des demi-finales."

C’est Germain Goossens qui le remplacera.