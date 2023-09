Michel De Wolf pousse La Hulpe vers le haut

La présence d’un certain Michel De Wolf y est aussi pour quelque chose. "Pour les plus âgés, c’est vraiment du foot, foot, foot alors que pour les plus petits, c’est plus varié mais tout tourne autour du foot", précise l’ancien Diable rouge.

On le sait, la réussite de ces stages amène bien souvent de nouvelles inscriptions pour la saison et La Hulpe n’y échappe pas. "On a pour le moment un afflux d’inscriptions. C’est bien mais cela nous donne un manque de coaches, surtout pour le foot à 8 et il nous manque aussi un coach expérimenté en foot à 11", précise Pascal Mesmaeker.

Michel De Wolf, lui, voit surtout de la qualité supplémentaire franchir les grilles du club. "La saison passée, je n’ai pas vu une équipe complète à l’entraînement avant la fin du mois d’août. Cette saison, je vois des groupes beaucoup plus nombreux. Ce n’est plus comme à mon époque où l’on était présent avant la reprise des entraînements mais cela va déjà beaucoup mieux."

Une certaine cohérence s’est aussi mise en place à La Hulpe avec un organigramme bien défini et des jeunes du club de plus en plus nombreux à s’investir dans l’encadrement et à passer les différents brevets.

Au-dessus de la pyramide, le club peut aussi compter sur une P2 qui reste sur un excellent championnat et une P3 qui accueille de plus en plus de jeunes du club. "Nos U19 sont montés en P3. Si tu ne fais pas ça, il ne sert à rien d’avoir une P3", insiste Michel De Wolf.

La Hulpe vit bien mais sans ambitions démesurées. "Si je prends l’évolution de nos U15, certains se retrouvent convoités par d’autres clubs. C’est la preuve que l’on travaille bien", remarque De Wolf.

"Mais de moins en moins de joueurs nous quittent, c’est qu’ils se plaisent bien chez nous", ajoute Pascal Mesmaeker, ravi du travail effectué par Michel Dewolf depuis trois ans maintenant.

La présence de Michel De Wolf est un plus évident pour tout un club

Il faut dire que Michel De Wolf, c’est tout de même trois Coupes du monde, trois titres de champion de Belgique avec Anderlecht, un titre en D2 française avec Marseille ou encore plus de 500 matches en D1 belge. Quelle chance pour les jeunes de La Hulpe de pouvoir écouter ses conseils. Et à La Hulpe, c’est tout un club qui en profite. "L’évolution est remarquable, apprécie le président. Mais il n’y a pas de miracle, il faut du temps. Le spécifique est maintenant bien en place et il rentre dans la mentalité des gens. On ne veut pas tout révolutionner à La Hulpe mais le but est d’avancer."