La Plume Stéphanoise-Ottignies lance la nouvelle saison de badminton

Ce tournoi augure d’une excellente saison pour le club qui ne compte pas moins de 168 affiliés. "Cela comprend les joueurs affiliés chez nous en premier club et les joueurs venus chez nous en deuxième club. En deuxième club, ils peuvent uniquement participer aux entraînements libres. Nous avons de plus en plus d’affiliés. Il y a beaucoup d’intérêt pour le badminton. Nous occupons toujours deux salles au collège Saint-Étienne à Court-Saint-Étienne et aux Coquerées", indique la présidente, Claire Mateo.

Le club organise des cours pour les jeunes. "Nous quatre types de cours: un pour les enfants de 8 à 12 ans, un autre pour les jeunes de 12 à 16 ans. Nous avons aussi des cours pour les jeunes intermédiaires et ensuite pour les adultes en compétition. Guillaume Bonnet donne ces cours." Le club pousse les jeunes qui le souhaitent vers la compétition. "En plus des cours, nous leur demandons de participer aux entraînements libres, ce qui leur permet de s’entraîner avec des joueurs plus âgés. C’est un bon apprentissage pour la compétition."

Sept équipes en interclubs

Le club aligne cette saison sept équipes en interclubs. "Nous avons trois équipes mixtes, en division 1, 3 et 5 et trois équipes messieurs en division 2, 4 et 6. Nous avons inscrit une septième équipe dames. Elle sera alignée au niveau provincial. Cette série est ouverte aux joueuses classées de 9 à 12. Cela leur permet d’affronter des adversaires de forces équivalentes. C’est une série Bruxelles/Brabant wallon", indique encore Frédéric Colinet.