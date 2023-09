La crème internationale sera à Maret

À la tête des écuries de Maret, Mélody Daniel est au four et au moulin, avec son équipe, pour tout préparer au mieux sur un site exceptionnel dont elle est propriétaire dans ce hameau d’Orp-Jauche. "Un beau week-end s’annonce, lance-t-elle en pleine préparation de l’événement. Les participants mais également le public pourra donc profiter du beau temps et de notre concours complet international de la meilleure façon possible. Il y aura du soleil, du sport, mais également de nombreuses activités pour les enfants comme des balades à poneys, un château gonflable, du grimage et divers jeux."

Mais surtout, l’événement international va pouvoir découvrir un lieu idéal pour la pratique de ce concours complet grâce au terrain de plus de 10 hectares, sans oublier deux points d’eau et une particularité qui fait son charme mais aussi sa difficulté: du dénivelé.

Dressage, cross-country et jumping, il y en aura pour tous les goûts et forcément, il conviendra d’être complet pour briller du côté de Maret. Les cavaliers devront être à la hauteur et surtout bien appliqués pour maîtriser les différentes disciplines, dont la plus spectaculaire est le cross et ses obstacles naturels.

Mélody a pu compter sur une équipe efficace pour mettre les petits plats dans les grands. Ces dernières semaines, de réelles prouesses ont été accomplies avec des box supplémentaires pour accueillir tout ce monde, mais aussi sur le terrain pour le rendre attractif, que ce soit sportivement mais aussi pour les yeux des spectateurs.

Les talents de menuisier de l’équipe seront visibles au travers des obstacles concoctés pour l’occasion et qui ont belles allures sur un site qui vaudra une nouvelle fois le détour.

En juin dernier, Maret avait accueilli un concours complet national avec près de 400 cavaliers.

Renseignements: https ://lesecuriesdemaret.be/