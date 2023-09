Foot féminin: Changement de T1 à Chastre où Léo Noemi doit sauver ce qui peut l’être

Léo Noemi prend le relais. "Même si je n’avais rien à reprocher à Michaël, il fallait trouver des solutions. Sauf que peu de coaches sont sur le marché à ce moment-ci de la saison. Léo reprend donc la D1 en ayant l’avantage de connaître toutes les filles de notre section féminine."

Une triple casquette pour Léo Noemi

L’intéressé endosse la triple casquette puisqu’il s’occupe déjà de la P1 et des U16. "J’ai la chance d’habiter à Limal donc je n’ai qu’un quart d’heure de route, sourit-il. L’année passée, je combinais déjà avec mon rôle de T2 de la D1, et je n’ai raté aucun match ni aucun entraînement. La seule chose qui change, c’est que je prendrai les décisions en équipe première. Michaël est mon ami mais Didier devait changer son fusil d’épaule et j’étais la seule solution qu’il avait sous la main, d’autant que je connais les joueuses humainement et footballistiquement. Comme les filles commençaient à tourner la tête, ma priorité sera de les remotiver en faisant beaucoup de psychologie. Je dois leur faire comprendre que je ne ferai pas de miracle mais parce que je ne baisse jamais les bras, on va essayer de faire au mieux avec ce qu’on a et gagner quelques matches."

Verstraelen: "Je n’aurais pas dû continuer"

De son côté, Michaël Verstraelen s’en va sans rancune. "Je m’y attendais un petit peu mais j’ai bientôt 50 ans et donc passé l’âge de me morfondre pour des choses pareilles, d’autant que la décision serait sans doute venue de moi par la suite. Avec le recul, je regrette un peu d’avoir repris cette année mais je l’ai fait pour le groupe. Je me suis beaucoup investi, on a essayé, mais ça n’a pas marché. J’aurai quand même passé une belle saison et j’ai bien aimé retrouver mes anciennes de U14 à ce niveau. Là, je vais penser à autre chose, aller voir mes filles qui évoluent au White Star et à Lasne Ohain, et je reprendrai peut-être quelque chose si ça se présente, filles ou garçons."