D3A ACFF: Perwez doit retarder le réveil flénusien

Les Brabançons wallons s’avancent confiants après leur très bonne deuxième mi-temps face à Aische et auront de solides arguments à faire valoir. "On doit poursuivre sur le même chemin car la façon dont nous sommes parvenus à bouger cet adversaire doit nous servir pour la suite. J’aimerais qu’on prenne le jeu à notre compte et qu’on dicte le tempo, peu importe l’équipe en face. Flénu possède ses qualités mais aussi ses défauts et il faudra piquer là où ça va leur faire mal." Pelizza et les deux frères Kocabas sont blessés.

Le noyau: Pletinckx, Sheta, Avramovic, Gündogan, Achraf Salime, Shamavu, Kaminiaris, Lambert, Ndione, Sardo, Falzone, Mba, Salles, Brassart, Larotonda, Berteotti.