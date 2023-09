D3A ACFF: Le Fan Day pour préfacer une première victoire de Jodoigne ?

C’est le Fan Day ce dimanche à la Cabouse avec des animations prévues pour les jeunes du club dès 11h30 et la présentation des différentes équipes du club. Il devrait donc y avoir du monde en tribune sur le coup de 15h lors de la visite de Belœil pour un match où Jodoigne ne pourra pas décevoir comme il l’a fait la semaine dernière à Arquet. "L’équipe a manqué de maturité là-bas, regrette Steve Dessart. On a pourtant réalisé un début de match parfait puis on n’a pas su répondre dans les duels et on prend deux buts évitables." Le match amical de mardi (victoire 2-1) contre Hannut a permis au coach de régler certaines choses. "L’idée était de redonner confiance aux gars mais cela n’a été que moyennement réalisé. ce n’était pas encore ce que je recherchais et la déception du match à Arquet était toujours présente. Par contre, j’ai vu une belle mi-temps des joueurs qui avaient moins de temps de jeu et cela va apporter de la concurrence. Au niveau de l’engagement et de l’approche du match, c’était aussi très bien."