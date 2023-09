D3A ACFF: Braine veut battre Ciney avant la venue du Crossing

Comment vont réagir les joueurs de Braine après leur première défaite en championnat ? "En un mot, il nous a manqué du réalisme, souligne le T1, Axel Smeets. On a une grosse occasion seul devant le gardien après quarante secondes de jeu et ça doit être un goal. Le positif, c’est qu’on a essayé de jouer au foot face à un adversaire qui ne nous a pas beaucoup ennuyés dans le jeu, mais on a été pris sur des erreurs individuelles et on s’est fait bouffer par l’expérience d’Onhaye qui a chaque fois marqué quand on a raté une grosse occasion, et qui a commis les fautes nécessaires et bien calmé le jeu à 2-0. Après, on n’avait rien à perdre face à un candidat au top 3 même si j’attendais à ce que mes joueurs osent davantage. Cela dit, ce match est passé et on regarde à celui de dimanche car ce serait bien de prendre les trois points à la maison avant le Crossing."