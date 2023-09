D1: Nouveau staff pour les Jaguars

Alex Palacci se consacrant désormais exclusivement à l’équipe masculine, les Jaguars de La Hulpe (D1), qui avaient dû abandonner leur couronne au Kituro en mai dernier, seront emmenées par un nouveau staff composé de Philippe Vasquez, Sergio Vasquez et Christian Caro. "On a commencé mi-juillet, c’est-à-dire un peu plus tôt que d’habitude, avec une grosse préparation physique, signale Philippe Vasquez qui se veut confiant pour le déplacement de ce samedi au Coq Mosan. Certaines filles louperont encore des matches cette année (NDLR: en raison des rendez-vous communs avec l’équipe nationale à 7), on aura donc moins de nombre et moins de profondeur dans l’effectif comme on l’a vécu lors de la dernière finale. Il y a eu quelques arrêts mais les cadres sont restées et le groupe est motivé. Au niveau des ambitions, on visera les play-off et, pourquoi pas, la finale."