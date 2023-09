D1: Les Waterlootois débutent face à Boitsfort

Le groupe a subi plusieurs retouches. "Quelques anciens ont décidé de prendre du recul, quatre éléments du BUC nous ont rejoints et on attend encore l’arrivée d’un joueur espagnol d’ici quinze jours. Cette année, on a demandé au groupe davantage de présence et d’engagement car le championnat belge se durcit, et tout se passe bien pour l’instant. L’objectif est aussi de faire jouer les jeunes et on espère avoir l’un des meilleurs pôles d’excellence du pays dans un futur proche."

Les Waterlootois débuteront face à Boitsfort. "Ça va être compliqué car la pression du championnat est différente et cela reste un classico contre une équipe quart de finaliste l’année passée et qui a également recruté. Ce sera du 50-50."