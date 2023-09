D1: La Hulpe met l’accent sur les jeunes

Notre interlocuteur pointe quatre favoris et deux outsiders: "Dendermonde aura une très belle équipe s’il est parvenu à conserver ses étrangers et Soignies devrait garder le cap tandis que Boitsfort et le Kituro sont dans une bonne dynamique. Juste derrière, je mettrais La Hulpe et l’ASUB. Après, Frameries s’est un peu étoffé et le ROC devrait accuser le coup dans un premier temps."

Les la Hulpois n’entameront pas la compétition dans les meilleures conditions, ce dimanche, chez les Liégeois du Coq Mosan. "Ce sera assez pittoresque car on aura beaucoup d’absents en raison des étudiants partis en vacances après leur seconde session d’examens. Après, on ne se prend surtout pas la tête car le contenu sera pour nous le plus important, même si le contenu s’annonce difficile vu le contexte."