Coupe de Belgique: Chaumont aborde le derby contre Chaumont sans complexe

Il n’était pas présent dimanche dernier à Gembloux lors du premier tour de la Coupe de Belgique, il sera bien présent à Limal ce samedi soir (19 h 30) pour le tour suivant.

"Nous nous sommes qualifiés comme lucky looser. C’est un derby. Il y aura du monde. Limal/Ottignies fête ses cinquante ans avec des matches toute la journée. Les visitées seront favorites. Nous y allons pour défendre crânement notre chance. Nous espérons vivre un chouette match", annonce Sébastien Humblet. Les Chaumontoises seront privées des services de Léa Monsel, blessée.

Tout roule à Limal/Ottignies

Du côté visité, le président Harry Mabille, au four et au moulin en cette période de la saison, s’attend à vivre une longue journée: "Tout se passe bien pour l’instant. Sur le plan sportif, l’équipe s’alignera au complet. Si nous avons la chance de passer ce deuxième tour, il y aura un tirage au sort entre les six vainqueurs de ce deuxième tour et les dix équipes de ligue A", explique-t-il.