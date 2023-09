Zoé Derenne vice-championne de Belgique sur 10 000 mètres en eau libre

Il y a deux ans, elle était devenue vice-championne de Belgique sur 5 000 mètres. "L’année dernière, j’avais participé à la course sur 7 500 mètres. J’avais été deuxième mais elle ne comptait pas pour le championnat de Belgique dans ma catégorie."

Elle s’est inscrite cette année sur 5 000 mètres et 10 000 mètres. Elle est devenue vice-championne de Belgique sur 10 000 mètres en terminant l’épreuve en 2h32’55’’, à deux minutes seulement de la première, Ellen Goovaerts (2h30’52’’). "Deux minutes, ce n’est pas énorme sur une course de deux heures et demi. J’avais par contre cinq minutes d’avance sur la troisième."

Elle s’est donnée à fond durant la course. "J’ai rattrapé deux concurrentes qui me devançaient vers les 7 000 mètres. On nageait dans le canal de Willebroek. La course se déroulait en boucle. Il n’est pas toujours facile de se repérer face aux concurrentes de ma catégorie."

Cette deuxième place ne lui ouvre pas les portes de l’Europe. "Pour se qualifier pour les championnats d’Europe, il fait réussir le minima en piscine de 50 mètres sur 5 000 mètres. Je ne l’ai pas encore tenté. Cela fera partie de mes objectifs dans le futur", lance-t-elle.

La jeune limaloise a été moins heureuse sur 5 000 mètres. "La course se déroulait le dimanche, le lendemain du 10 000 mètres. J’étais fatiguée et il faisait froid. On nage en maillot, sans combinaison. J’ai terminé à la neuvième place."

Entraînement à Renipont

Pour s’entraîner sur ces distances, elle déserte la piscine. "Il est difficile de s’entraîner en piscine pendant plus de deux heures. Je vais à Renipont où je ne suis pas limitée par le temps."

Elle aimerait monter sur une distance supérieure aux 10 000 mètres. "Je voudrais nager un 15 000 mètres. Il n’est pas évident de trouver une course sur cette distance."

Fin juillet, Zoé Derenne avait participé aux championnats de Belgique en piscine dans la catégorie 19 ans et plus. "J’ai participé à cinq courses. J’ai amélioré tous mes temps."