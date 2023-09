Raphaël Bonicel préface le Mondial et la saison du ROC en D1

Raphaël Bonicel (à droite) est le nouveau T1 du ROC. ©EdA

La préparation s’est bien passée. "On est satisfait du travail effectué, notamment sur le plan physique, mais aussi au niveau rugby. On a aussi disputé un match amical contre les Citizens, dimanche dernier, où l’on a pu valider certaines choses et pointer ce qui reste à travailler."

Quelques joueurs ont quitté le navire. "Le groupe est assez jeune mais il a de l’ambition, au même titre que le club. Moi, je trouve qu’il serait prématuré de définir de vrais objectifs sans avoir vu les autres équipes. Pour paraphraser Guy Roux (NDLR: coach emblématique de l’équipe de foot d’Auxerre), il faudra d’abord assurer notre maintien le plus vite possible et ensuite, pourquoi pas, jouer le Top 6. On va déjà essayer de réussir notre départ et on verra où on en est après quatre ou cinq matches."

Contre Louvain, ce dimanche après-midi, les Ottintois partiront dans l’inconnu. "Cette équipe a beaucoup gagné l’année passée (NDLR: en étant championne de D2) et elle se présentera en confiance puisqu’elle a conservé son ossature. Cette échéance nous donnera déjà de premiers indicateurs."

La Coupe du monde… Un boost pour les clubs

Parallèlement au championnat de Belgique qui reprend ce week-end, la Coupe du monde débute ce vendredi par le duel entre la France et la Nouvelle Zélande. "Les Français sont dans une situation favorable et peuvent légitimement prétendre au titre, estime Raphaël Bonicel. Mais la Nouvelle Zélande sait comment jouer un mondial et l’Afrique du Sud fait également partie de mes trois favoris. Le match de ce vendredi ne nous dira pas encore qui sera champion ou qui sera éliminé mais donnera une idée du niveau et des points à travailler."

L’événement suscite en général un boom au niveau des inscriptions dans les clubs. "Pour la Belgique, c’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur ce sport puisque l’événement se déroule juste à côté. La dernière fois qu’on l’a organisé en France, en 2007, cela a suscité un réel impact car les gamins se sont passionnés pour la discipline et sont venus garnir les clubs."