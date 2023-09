L’effectif sera au complet avec le retour de Londo. "Cette équipe d’Huppaye a complètement changé et je ne la connais pas, mais un déplacement là-bas reste toujours compliqué et on devra faire preuve de sérieux car il y a déjà des points à récupérer."

Huppaye: Remotiver les troupes

Dans l’autre camp, Gaëtan Gramme a pu constater lors de la défaite à Mélin que son équipe n’est pas encore prête "mais il faut s’accrocher et continuer à travailler car les entrainements sont bien suivis et les joueurs sont motivés, positive le coach des Jaune et Noir. Même si le niveau s’en ressent vite quand quatre cadors ne sont pas là. Mon boulot est de remotiver les troupes et mettre les points sur ce qui n’a pas été samedi dernier. On doit surtout retrouver une imperméabilité défensive car on ne peut pas prendre cinq buts de la même manière."

Notre interlocuteur pourra compter sur l’un ou l’autre retour ce week-end. "Chez nous, le terrain nous conviendra mieux, mais je m’attends malgré tout à une grosse épreuve face à un candidat au Top 3 qui a débuté sa saison sur une fausse note. Cela dit, l’objectif sera d’accroc her un petit point, si pas plus."