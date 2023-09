Une troisième édition qui se déroule dans les infrastructures sportives du Royal Waterloo Basket (au hall omnisports de Waterloo), en collaboration avec le CP Brabant et les autorités communales. "C’est la troisième fois que nous l’organisons et c’est toujours un plaisir, lance la présidente du RWB, Carine Vanmoen. Cela permet de mettre en valeur le basket féminin, ainsi que nos deux équipes dames qui évoluent en P1 et en P3D."

Quatre équipes du Brabant wallon vont batailler en P1 cette saison: le Rebond Ottignies, Genappe Lothier, Nivelles et Waterloo.

Auprogramme

Ce vendredi 8/9

19h TBC – École Européenne

21h Rebond Ottignies – Ganshoren

Ce samedi 9/9

19h Un. Basket Woluwe – Uccle Europe

21h Genappe Lothier – RBC Auderghem

Ce dimanche 10/9

13h Nivelles – ASA St-Hubert Boitsfort

17h Waterloo – Canter Schaerbeek