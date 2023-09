Le tour des clubs du BW de P3B

Les jeunes doivent poursuivre leur apprentissage. "Il faut une réaction et une première victoire chez nous ferait le plus grand bien, souligne Pascal Hoffman (T1). Un derby reste un derby face à des gens que l’on connaît, même si cette équipe d’Ophain est en confiance après son succès."

Ophain B

Patrick Longils s’attend à un match compliqué à Braine. "On connaît l’école des jeunes du RCSB. Si le club a créé une nouvelle équipe en P3, c’est pour figurer le plus haut possible, prévient le coach d’Ophain. Mais avec la mentalité actuelle, on est capable de contrecarrer leur jeunesse."

Villers B

Une réaction est attendue après la déroute au Léo. "C’était un flop total dans l’attitude et la manière d’encaisser les buts après chaque pause dans le jeu, déplore Cédric Musette (T1). J’espère que les joueurs en ont pris conscience avant d’affronter une toute nouvelle équipe de Saintes."

Saintes B

Saintes aussi a encaissé 9 buts. "Villers doit aussi se remettre en question, avance Kevin Benois (T1). De notre côté, il y a des erreurs individuelles à gommer et l’objectif sera de prendre au minimum un point tout en respectant les consignes comme en première mi-temps face à Genappe."

Waterloo B

Les voyants sont au vert. "Suryoyés était un chouette match pour s’installer car les réactions ont été bonnes en ayant joué à dix, détaille Pascal Leguillier (T1). Ixelles ne sera pas évident face à une équipe ayant pris une claque, tout comme le fait de se déplacer à Bruxelles un samedi soir."

Nivelles B

Le capitaine Bouquiaux est absent. "On n’a pas visionné le Léo, donc difficile de savoir s’il a vraiment performé ou si Villers était en dessous, indique le T1 aclot, Dimitri Veny. Il y a quelques ajustements à faire dans notre jeu et on va se préparer au mieux pour ne pas en prendre neuf !"