Le tour des clubs de P3C

Rixensart B et Lorenzo Richiusa peuvent compter sur un effectif presque au complet pour la réception de Nivelles ce week-end. "Ce sera un premier gros test contre une équipe qui veut monter cette année. Je m’attends à une équipe expérimentée et très physique. Ce sera donc un match très intéressant.", résume le T1 rixensartois.

Nivelles

Hormis Van Caster et Rose (blessure), l’effectif nivellois est au grand complet pour le premier choc de la saison à Rixensart B ce dimanche. "On a hâte de jouer Rixensart B qui jouera les premiers rôles cette saison. Cela nous permettra de voir où l’on se situe", précise Gary Illegems, l’entraîneur de Nivelles.

La Hulpe B

Les Hulpois vont devoir composer avec un effectif légèrement déforcé par quelques absences. Youssef El Baroudi, le T1 de La Hulpe B, est donc sur ses gardes avant de se déplacer à Boitsfort B: "On va faire preuve de prudence tout en essayant de jouer notre football. Je m’attends à un match compliqué contre une équipe qui a aussi gagné son premier match."

Incourt B

Privé notamment de Vandermotten (épaule), Incourt B et son coach Eddy Eale s’attendent à une rencontre compliquée contre le Racing White Woluwe B: "Cela va être de nouveau difficile puisqu’on est toujours dans une phase de rodage. Je m’attends néanmoins à ce que cet adversaire soit un peu moins fort que La Hulpe B."

Ittre B

Très satisfait malgré la défaite inaugurale à Stockel B, Stéphane Goffinet, l’entraîneur ittrois, veut confirmer les bonnes choses vues le week-end dernier. Il devra néanmoins composer sans huit joueurs qui sont en vacances: "Je ne suis pas du genre à me plaindre donc on va essayer de les remplacer au mieux. Je ne connais pas le Stéphanois mais je connais mon jeune groupe qui a des qualités et qui est toujours dans une phase d’apprentissage."

Ottignies

C’est loin d’être au complet qu’Ottignies s’apprête à recevoir le Polonia Limelette puisque la moitié du noyau est absente. Le T1 d’Ottignies, Sébastien Eggerickx, veut tout de même essayer d’accrocher quelque chose: "C’est un adversaire qui a aussi perdu le premier match. Cela va être difficile mais on va essayer, avec mon jeune groupe, de prendre au moins un point pour cette première à domicile."

Stéphanois B

Huybrechts (blessure) est indisponible alors que Voet est incertain pour le déplacement à Ittre. Grégory Garcia Duro, coach du Stéphanois B, se veut tout de même confiant pour ce week-end. "Je pense que nous avons les qualités pour passer au-dessus mais Ittre sera très motivé de prendre quelque chose sur leur terrain qui peut être difficile à apprivoiser. À nous de faire le job pour empocher la première victoire de la saison."

Walhain B

Jean-Michel Ernst remplace Stéphane Wille, l’entraîneur de Walhain, qui sera de retour de vacances ce vendredi. Le premier cité veut tout de même y croire même si Saint-Michel reste un gros morceau et qu’il y aura quatre absents par rapport au week-end dernier. "On va essayer d’embêter sur notre terrain une bonne équipe de Saint-Michel qui est technique. On va tout de même jouer crânement notre chance bien qu’on manque encore d’automatismes."