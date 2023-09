Le foot et les spectateurs sont de retour à Jandrain

Ce fut en effet plus compliqué sur le plan sportif avec cette défaite 0-3. "Première mi-temps difficile avec un premier goal évitable. En fait, on a eu du mal à se mettre dedans. Mais une fois qu’un a commencé à gagner des duels et les deuxièmes ballons, en deuxième mi-temps, on a proposé un autre visage. On a même eu les occasions pour revenir mais notre adversaire s’est montré plus efficace."

Comme l’avait annoncé le coach, Frédéric Pierre, l’équipe est loin d’être à 100%. "Il y a encore quelques blessés et d’autres joueurs qui viennent d’arriver et qui n’ont pas encore beaucoup de rythme. Malgré tout, la préparation a été positive avec seulement deux défaites sur six matches tout en ayant proposé du bon football. Quand le noyau sera au complet, on proposera quelque chose de mieux."

Sur le plan personnel, notre interlocuteur a suivi la majorité de l’ancienne équipe d’Huppaye. "J’avais deux ou trois autres propositions mais je n’avais pas envie de faire des kilomètres pour jouer au football. J’habite à cinq minutes, mon boulot de chauffagiste/sanitaire que j’exerce avec mon papa se situe tout près également, et c’est un groupe de potes avec qui je m’entends super bien."

Travailleur de l’ombre sur le terrain, Robin a débuté à Jauche avant de poursuivre sa formation à Jodoigne, Huppaye et Walhain. Il met à présent son expérience au service du groupe. "J’ai fait quatre ou cinq années à Walhain (avec un passage en réserve nationale) puis je suis parti à Bas-Oha (chez les jeunes en D3) où j’ai connu de beaux petits matches avec le RFC Liège. J’avais voulu tenter d’évoluer à un plus haut niveau et ça m’a fait une belle petite expérience à titre personnel. En équipe première, j’ai débuté à Orp, en P2, avant de repasser par Huppaye pour m’amuser avec mes potes car j’avais eu une grosse blessure et j’ai fait un choix en privilégiant un métier déjà physique."

Pour la suite de la saison, "un rôle d’outsider nous conviendrait. Je pense que beaucoup de gens vont sous-estimer Jandrain et on sera en mesure de faire quelques petites surprises."

À commencer par Mont-St-André ? "Eux aussi vont faire partie des outsiders, donc ce ne sera pas un match facile."

Reda et Beauvois vont réintégrer l’effectif.