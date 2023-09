Le Brainois Gauthier Van Durme vise un Top 10 aux championnats de Belgique

Il n’était pas spécialement avantagé pour cette course. "L’épreuve se déroulait sur 1 000 mètres de natation et 5 000 mètres à pied. La natation est mon point faible. En aquathlon, la distance en natation est plus longue que sur un triathlon. Ce n’était donc pas à mon avantage."

Sixième malgré un zona

Si les sensations étaient bonnes en début de course, le jeune brainois a ressenti quelques difficultés durant la course à pied. "Je n’étais pas à bout de souffle, je n’avais pas les jambes lourdes. Pourtant, j’avais l’impression de rester en deçà de mes possibilités", indique-t-il.

Le soir, se sentant fatigué, il s’est rendu chez le médecin qui lui a décelé un zona. Il a terminé sixième de sa catégorie malgré tout. "Ça reste une bonne expérience."

À 15 ans (il aura 16 ans en décembre), Gauthier Van Durme est jeune A première année. "J’ai dû m’adapter à cette nouvelle catégorie pour laquelle les distances sont doublées par rapport à l’année dernière. La saison s’est jusqu’ici bien passée. Je suis satisfait de la plupart de mes courses."

La saison n’est pas terminée. "J’espère pouvoir participer aux championnats de Belgique de triathlon ce week-end. Mon ambition sera de terminer dans le Top 10, voire Top 15. Suite à mon zona, je suis resté au repos sans entraînement pendant une semaine. J’ai repris les entraînements cette semaine. On va discuter avec mes coaches pour décider s’il est opportun de me lancer en course ce week-end. Début octobre, j’aurai encore le championnat de Belgique de duathlon. J’espère être requinqué. Sans natation, le duathlon c’est couse à pied, vélo puis course à pied, j’ai donc plus de chance d’y briller."