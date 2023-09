L’affiche de P3B: Deuxième test pour les Lion’s face à Ittre

Les Waterloo Lion’s et Ittre ont connu une entame différente avant de s’affronter, ce dimanche, puisque les Waterlootois ont subi la loi d’Olympic Anderlecht. "On a raté deux grosses occasions pour creuser l’écart puis on s’est tiré une balle dans le pied en leur offrant le but égalisateur et le moral a basculé de leur côté, raconte Alain Nzanza (T1). Il faudra être plus conquérant dans nos temps forts contre Ittre, ce que l’on payait déjà cash l’année passée, face à des artilleurs qui peuvent nous faire encore plus mal."