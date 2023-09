Genappe ne pouvait rêver meilleur départ

Après de nombreux départs, l’équipe est en pleine reconstruction. "La préparation s’est bien déroulée avec un tout nouveau groupe et beaucoup de jeunes. On a enchaîné les victoires avant de connaître deux amicaux plus compliqués et de clôturer par un succès, mais la cohésion est bonne et les joueurs s’adaptent doucement les uns aux autres."

Que peut-on attendre des Genappiens dans ce championnat ? "Là, on va enchaîner trois gros matches et on verra après ça où on en est. À voir, donc, si on peut essayer d’accrocher une tranche ou bien jouer pour les premières places."

Le résidant d’Arquennes, qui suit un bachelier en marketing du côté de Mons, a intégré la P3 de Genappe la saison passée. Il portait le brassard de capitaine dimanche dernier. "J’ai évolué à Seneffe dans les équipes de jeunes avant d’intégrer le noyau P1 à Nivelles. Mon objectif est d’abord de m’affirmer en P3, enchaîner les bons résultats avec l’équipe, et aller chercher du temps de jeu avec la P1. Je pense avoir livré un bon match contre Saintes en ayant bien respecté les consignes."

Avant d’aller à Ittre et de recevoir Etterbeek, place à la réception d’Olympic Anderlecht ce week-end. "Ces trois équipes étaient pour moi les plus belles qu’on ait rencontrées l’année passée et la logique de la première journée a été respectée puisqu’elles ont toutes gagné avec un gros score. Il faudra donc s’en méfier et Olympic sera déjà un match décisif pour voir où on se situe."

À l’exception de Baligant et Guilmot (blessés), le noyau est désormais définitif.