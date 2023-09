Bastien Zone ambitionne une carrière professionnelle

À l’heure du bilan de son tournoi, Junior Decock responsable du TC la Cure est satisfait. "Tout s’est bien déroulé, on n’a pas eu de retard, ce qui est toujours un défi. J’avoue que j’aurais espéré avoir un peu plus de participants mais la nouvelle date est soumise à concurrence. Historiquement, le tournoi se déroule mi-septembre et beaucoup venaient pour des points concernant le critérium. Mais ce dernier s’est éteint et les participants n’ont plus suivi. On a souhaité changer. L’an dernier, nous étions début juillet mais avec la réforme du calendrier scolaire, alors que nous misons sur les jeunes, on n’était plus en période de vacances. On a donc encore une fois changé mais là, on tombe avec de gros tournois populaires. Néanmoins, avec 220 joueurs, on est malgré tout satisfaits."