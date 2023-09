Marchand (vacances) et Brookes (travail) ne seront pas là pour la réception du Ronvau, "un match intéressant, dans la continuité de ce que l’on a proposé à Lasne-Ohain, assure Pierre Schoenfeld. On aimerait enchaîner avec un second résultat positif."

Lasne-Ohain B

Il y aura encore pas mal d’absents pour le déplacement à Saintes "qui va nous attendre de pied ferme, assure Gilles Stephany. Ce sera sans doute le déplacement le plus compliqué de la saison. On n’aura rien à perdre pour un beau challenge."

Saintes

Chaudoir et Aarab manqueront la réception de Lasne-Ohain, "un match à gagner après les deux points gaspillés à Clabecq", prévient Dorian Nizot.

Chastre

Pans (vacances), Willaert, Zougagh (blessés) et Fransen (travail) ne seront pas du voyage à Ophain, "un match compliqué que l’on jouera sans complexes chez une équipe qui a des ambitions", annonce Hassan Riani.

Villers

Butkovics et Pietrons sont incertains pour la réception de Clabecq. "On va tenter de prendre une première victoire à la maison mais ce ne sera pas facile. Je me méfie et respecte de cette équipe qui vient de prendre un très bon point contre Saintes et qui est encore sous le feu de la montée", prévient Frédéric Balan.

ES Braine

Contre Stéphanois, Michaël Ghion attend "une réaction positive" de ses joueurs "face à une équipe qui a l’air de se porter beaucoup mieux que la saison dernière mais pour ne pas plonger dans les doutes, il serait bien de prendre les trois points à domicile."

Stéphanois

Magnoni et Mortier restent absents pour le déplacement à l’ES Braine "qui se présente bien avec une équipe qui a le moral. On avait été battus à la dernière minute la saison dernière et on aura à cœur de faire mieux", présente Rénald Pansaerts.

Clabecq

Rwaka est blessé et ne jouera pas à Villers, "une équipe avec un autre style de jeu que Saintes mais de la même trempe. Il faudra être très vigilants", prévient Pietro Di Sciacca.

Ronvau

Pour le déplacement à Rixensart, sans ses étudiants en vacances, Jean-Paul Dos Santos s’attend à rencontrer "une équipe habituée à la série avec de l’expérience. On va apprendre."

Etterbeek

Salihi (1/1) sera suspendu pour la réception de Limal. "On tourne bien depuis le début de la préparation, on reste sur un bon match à la Hulpe qui est costaud mais on doit garder notre bleu de travail car on se sait attendus", assure Anthony Petaccia.

Walhain

Pas de Delhasse (blessé), Vandeplas (travail) ni de Meys (vacances) pour le déplacement à Braine B "où l’on va tenter de confirmer la victoire du dernier week-end, espère Cédric Verté. Avec Braine qui possède de bons jeunes, qui reste sur une bonne saison, et deux équipes qui jouent au foot, cela devrait nous donner un bon match."

Braine B

Kouka sera suspendu (1/1) pour la réception de Walhain "dont je connais quelques joueurs. Ils restent sur de bons résultats mais on a les armes et les joueurs pour les contrer", observe Alain Campion.

Ophain

Privé de match au Ronvau (panne de courant) puis dans dix jours à Woluwe (journée sans voiture), Ophain tentera de bien négocier la visite de Chastre ce dimanche, "un match à gagner", prévient Romuald Lecocq qui sera privé de Dos Santos et Druet.