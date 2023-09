Ottignies reçoit Ciney en Coupe de Belgique: "Sans pression"

Ottignies a toutefois bien débuté la saison en s’imposant vendredi dernier à Mons (49-62) en match d’ouverture du championnat de R1. Mais son adversaire du jour aussi. Ciney a cartonné face à Jupille : 93-47. L’équipe de Jurgen Van Meerbeeck semble déjà bien affûtée. "C’est une équipe qui joue très bien au basket, confirme Olivier Mulaba. Ce match de Coupe s’inscrit pour nous dans la continuité de notre préparation. C’est un match de plus et on le jouera sans pression. Si on passe, je serais très content, mais si on ne passe pas, ce ne sera pas un drame."

L’objectif du Rebond cette saison sera d’aguerrir ses jeunes joueuses. "Avec les absences, les jeunes ont l’occasion de saisir leur chance, souligne le coach ottintois. On mise sur cette jeunesse et le but n’est pas d’aller chercher des joueuses dans tous les sens. Certes, je ne dispose actuellement que de huit joueuses et c’est difficile de faire du cinq contre cinq à l’entraînement, mais c’est ainsi et on ne veut pas changer notre fusil d’épaule par rapport à notre philosophie qui est de miser sur nos jeunes joueuses."