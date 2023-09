Le tour des clubs de P3D.

L’équipe est déjà bye avant le premier choc face à Orp. "Pas top pour le rythme de la compétition mais on n’aura pas de suspendu ni de blessé en plus, note Martin Dehut (T1). Après une préparation solide, on se repose."

Beauvechain

Objectif 6/6. "On est bien avancé par rapport à la saison dernière et on doit tout faire pour garder cette spirale positive, indique Jabran Albahtouri (T1). Je me méfie de Bierges car on les bat souvent sur le fil."

Bierges

L’effectif sera décimé "parce que les universitaires partent en vacances, constate Sébastien Goossens (T1). On fera avec ce qu’on a mais Beauvechain ne sera pas un cadeau d’autant qu’ils ont bien débuté."

Ronvau B

La confiance est là malgré la première défaite. "Mélin est dur à manipuler car ça se bat tout le temps mais on n’a rien à perdre et ce sera une expérience pour nos jeunes", prévient Christophe Aubecq (T1).

Mélin

Draye est blessé et Q. Allard à l’étranger. "Ronvau est une équipe B et ce sont toujours des matches pièges, prévient Benoit Lamine (T1). Mais si on veut jouer le Top 5, on doit aller chercher la victoire."

Chastre B

Après le SC Jodoigne, place à Orp. "On enchaîne avec du lourd même si ce sont deux styles différents, analyse Jonathan Fadeur (T1). Malgré la défaite, on a pris confiance et on joue sur ces matches en quête d’exploit."

Orp-Noduwez

L’équipe vise un second succès. "On va à Chastre sans pression car le premier match nous a donné confiance mais on doit confirmer et ce ne sera pas évident sur leur synthétique", avance Sébastien Neyt (T2).

Grez B

Le groupe se dessine. "Quatre à cinq joueurs se sont inscrits et avec ceux de l’année passée plus l’excédent de P1, je suis optimiste pour la première partie et on va essayer de confirmer contre Incourt", avance Nicolas Gilles (T1).

Incourt

Incourt débute en confiance. "On s’est préparé avec une bonne intensité, apprécie Mehdi Sahnoun (T1). On va nous annoncer plus fort après les deux tours passés en coupe et on va à Grez pour les trois points."

Jodoigne B

Il y a des réglages à faire. "Nos jeunes doivent durcir leur jeu mais je m’attends à un match plus équilibré contre Perwez car c’est une équipe davantage à notre portée", lance Frédéric Stoffelen (T1).

Perwez B

Les gars de Guillaume Joly (T1) espèrent confirmer. "Jodoigne sera dans le même style que Ronvau avec des jeunes prometteurs. Mais, sur leur synthétique, on devra jouer les deux mi-temps si on veut émerger."