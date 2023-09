Après la claque reçue face à la RUTB (1-6), les Gréziens doivent déjà réagir samedi soir face à un Auderghem qui n’a pu ramener qu’un point de son déplacement à Ixelles. "Je ne pense pas à Auderghem car j’essaie avant tout de trouver des solutions pour mon équipe. Il faut remobiliser tout le monde et continuer à travailler", raconte Pierpaolo Giunta (T1).

Khay est suspendu alors qu’Albahtouri revient.

Stade Everois –Lasne-Ohain

Déplacement périlleux samedi soir pour la bande à Christophe Collaerts chez une équipe bruxelloise qui aura des arguments à faire valoir. "J’aimerais surtout reprendre mon rôle de T1 au plus vite et reparler football car ce qui s’est passé dimanche après-midi n’est plus de mon ressort. Les joueurs doivent passer à autre chose et se concentrer sur le déplacement compliqué de samedi soir car nous allons affronter une belle équipe", note le T1 lasnois.

Goffette, Bouhoulle et Dupont sont blessés.

Tubize-Braine B – BX Brussels

Attention à l’excès de confiance pour les jeunes pousses de Dider Bargibant après la démonstration dans le derby contre Grez. La réception du BX Brussels ne s’annonce pas des plus simples. "On va tenter de poursuivre sur notre belle lancée face à une équipe que je ne connais pas du tout mais qui sera de toute façon plus expérimentée que nous", raconte le mentor tubizien.

NSeth Berchem – Waterloo

Les Vert et Blanc méritaient mieux que la défaite contre Saint-Michel. Les premiers points de la saison tomberont-ils dimanche après-midi ? "On sort d’une bonne rencontre et la confiance des gars est au beau fixe. L’idéal serait de ne pas traîner avant d’engranger la première victoire et c’est ce que nous allons tâcher de faire ce week-end face à une formation que l’on m’annonce plutôt physique", explique Jonathan Vanonckelen (T2).

Blessé dimanche, Diégo Delph souffre d’un arrachement osseux au niveau de la rotule alors que des examens complémentaires seront nécessaires pour faire le point sur l’état des ligaments du genou. Le club annonce également s’être séparé d’Akhenaten Poto Mees.

Saint-Josse – Genappe

Les gars de Julien Darquenne se sont contentés d’un (bon) point contre le Stade Everois en ouverture de championnat. Ce déplacement à Saint-Josse sent le piège à plein nez. "Ils ont bien démarré leur championnat et c’est un voyage toujours compliqué à négocier face à une formation qui est censée jouer le haut de tableau chaque année. Nous y allons pour jouer notre chance à fond", déclare le T1 genappien.

Stiens et Maistriaux sont suspendus (2/2) alors que Detollenaere et Deglas sont incertains.