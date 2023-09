Le La Hulpois Nawfel Mountasir veut confirmer son début de saison en fanfare

Comme beaucoup, il est arrivé au sein d’un La Hulpe B qui n’a plus grand-chose à avoir avec l’équipe qui s’était avérée être l’une des belles surprises de la saison dernière avec une sixième place. Celui qui habite Ottignies sait que l’effectif est encore en rodage. "On apprend encore à se connaître et il y en a qui sont arrivés seulement à la fin du mois d’août. Après, c’est vrai que je connaissais déjà pas mal de coéquipiers personnellement et la manière dont il jouait. Cette première victoire fait du bien mais elle est surtout encourageante pour la suite de la saison."

Un des symboles d’une jeune équipe hulpoise

La jeunesse semble être le maitre mot à La Hulpe B puisque dans les onze noms titulaires ce dimanche, seuls le portier Debay et Ait Lahsen avaient plus de 23 ans. L’ailier gauche est conscient qu’il y a parfois un manque d’expérience dans certaines situations: "En première mi-temps, on a parfois été un peu précipité et imprécis dans le dernier geste. On a cependant réussi à mieux gérer les situations en deuxième période quand Incourt B a un petit peu lâché."

Le numéro 10 ne cache pas ses ambitions pour cette saison: "Atteindre la P2 est dans un coin de ma tête, c’est certain. Mais je veux finir le plus haut possible aussi bien au classement avec l’équipe B qu’au classement des buteurs de P3C."

Il aura une nouvelle l’occasion d’alimenter ces statistiques dès ce dimanche pour le périlleux déplacement à Boitsfort B. Une opposition qui ne fait pas peur au La Hulpois qui aura à cœur de confirmer sa place de leader du classement des buteurs.