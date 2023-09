Foot féminin: le tour des clubs du BW en P1 et P2

Départ prometteur malgré la défaite contre Jodoigne. "Une prestation gratifiante pour les filles face à un candidat au titre, apprécie Léo Noemi (T1). On prend seulement un but à la fin alors qu’on a eu un poteau juste avant. Il faudra prendre 3 points contre Boitsfort pour bien démarrer."

Jodoigne

Bertrand a offert le succès (0-1) à Chastre. "Match plus compliqué que prévu face à une belle petite équipe, note Gilles Marko (T1). V u la maîtrise, je suis globalement satisfait. Wavre Limal nous avait déjà bien ennuyés l’année passée et s’est renforcé avec des filles de Mont-St-Guibert."

Lasne Ohain

4-0 face à St-Michel "mais on ne retient que les trois points car on a livré un match très brouillon où la concrétisation a fait la différence, résume Ludwig Wallens (T1). On devra être plus performant contre Walhain qui sera déjà un bon gros test car cette équipe a aussi des ambitions."

Walhain

7-2 contre Etterbeek pour les débuts en P1. "Après vingt minutes assez disputées, on a pris un peu le dessus physiquement et notre expérience a fait la différence face à une équipe intéressante, signale Jamel Dennoune (T1). J’espère voir le même état d’esprit face à Ohain qui joue le titre."

Wavre Limal

Courte défaite (2-1) à Ixelles. "Les filles n’ont pas été récompensées de leurs efforts avec deux hors-jeu contre nous, d’abord sur le 1-0 puis on nous annule légalisation, précise Mohamed Riani (T21). Un nul aurait été bien avant de jouer le gros morceau qu’est Jodoigne !"

Provinciale 2

Waterloo Lion’s

10-0 face à Uccle pour la première en P2. "On a recruté de nouvelles filles, d’autres sont parties, c’était donc un bon match pour créer des automatismes, indique Aya Rzine (capitaine). On s’est préparé pour retrouver Beauvechain, on est motivées et on espère que ça se passera bien."

Lasne Ohain B

Départ réussi contre St-Michel B: 5-0. "Le résultat est un peu court vu les occasions manquées mais on était mieux organisé qu’elles, analyse Paulo Guimaraes (T1). On ne sait pas trop comment ça va se passer avec Suryoyés (forfait contre Maccabi, NDLR) face à une équipe assez agressive."