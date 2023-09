En P2, Jodoigne B s’est offert un premier set à Beauvechain

On le savait, l’équipe n’est pas prête. "Il faut du temps pour s’adapter au nouveau système de jeu, à trois derrière, et chacun doit trouver sa place sur le terrain."

Le groupe est plus ambitieux cette saison. "On aimerait bien enfin avoir ce titre car on se situe souvent entre le top 3 et le top 5. Tout le monde est sur la même longueur d’ondes et j’espère que l’on gardera l’envie et la gnac tout au long du championnat."

Dimanche, les Jodoignoises se rendent à Nivelles qui a vu son premier match à Ronvau reporté à cause d’un problème d’éclairage. "Nivelles est une équipe quand même combative, prévient notre interlocutrice. Et on sait déjà qu’on sera attendu partout, comme ce fut le cas à Beauvechain. Il faudra donc être concentré du début à la fin pour ne pas commettre les mêmes erreurs que la saison dernière."

Beauvechain, de son côté, a découvert les réalités de la P2. "On a très bien entamé le match en marquant directement, puis on est retombé dans nos travers de l’année passée en pensant que le plus dur était fait, et on s’est retrouvé mené 1-3, analyse Grégory Collée (T1). Mais même si on n’a pas su revenir, on a montré de bonnes choses, surtout en deuxième mi-temps, face à un gros calibre de la série. Le réalisme a fait la différence car on a offert trop de buts et pas assez marqué nos occasions. Ce week-end, les Lion’s seront revanchards car on les avait privées du titre l’année passée, et je devrais composer avec beaucoup d’absentes."

Le tour des clubs du BW en P1 et P2

Provinciale 1

Chastre B

Départ prometteur malgré la défaite contre Jodoigne. "Une prestation gratifiante pour les filles face à un candidat au titre, apprécie Léo Noemi (T1). On prend seulement un but à la fin alors qu’on a eu un poteau juste avant. Il faudra prendre 3 points contre Boitsfort pour bien démarrer."

Jodoigne

Bertrand a offert le succès (0-1) à Chastre. "Match plus compliqué que prévu face à une belle petite équipe, note Gilles Marko (T1). V u la maîtrise, je suis globalement satisfait. Wavre Limal nous avait déjà bien ennuyés l’année passée et s’est renforcé avec des filles de Mont-St-Guibert."

Lasne Ohain

4-0 face à St-Michel "mais on ne retient que les trois points car on a livré un match très brouillon où la concrétisation a fait la différence, résume Ludwig Wallens (T1). On devra être plus performant contre Walhain qui sera déjà un bon gros test car cette équipe a aussi des ambitions."

Walhain

7-2 contre Etterbeek pour les débuts en P1. "Après vingt minutes assez disputées, on a pris un peu le dessus physiquement et notre expérience a fait la différence face à une équipe intéressante, signale Jamel Dennoune (T1). J’espère voir le même état d’esprit face à Ohain qui joue le titre."

Wavre Limal

Courte défaite (2-1) à Ixelles. "Les filles n’ont pas été récompensées de leurs efforts avec deux hors-jeu contre nous, d’abord sur le 1-0 puis on nous annule légalisation, précise Mohamed Riani (T21). Un nul aurait été bien avant de jouer le gros morceau qu’est Jodoigne !"

Provinciale 2

Waterloo Lion’s

10-0 face à Uccle pour la première en P2. "On a recruté de nouvelles filles, d’autres sont parties, c’était donc un bon match pour créer des automatismes, indique Aya Rzine (capitaine). On s’est préparé pour retrouver Beauvechain, on est motivées et on espère que ça se passera bien."

Lasne Ohain B

Départ réussi contre St-Michel B: 5-0. "Le résultat est un peu court vu les occasions manquées mais on était mieux organisé qu’elles, analyse Paulo Guimaraes (T1). On ne sait pas trop comment ça va se passer avec Suryoyés (forfait contre Maccabi, NDLR) face à une équipe assez agressive."

La bonne info en P3

Perwez s’est bien renforcé

Le championnat de P3 reprend ses droits ce week-end et marque le grand retour de Perwez dont la formation sera coachée par Luca Maggiolini (T1) et Marie Simon (T2), et dont l’effectif a été bien étoffé en cette fin de préparation. "Nous avons maintenant un noyau de 22 filles qui se subdivise en 50% de joueuses d’expérience (dont le retour de Tracy Vander Beken) et 50% de jeunes et débutantes", précise le délégué, Pierrot Maggiolini.