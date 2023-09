Degeneffe (P3D Mont-Saint-André): "Mont-Saint-Guibert reste ma famille"

Résidant à Glimes, l’intéressé s’est lancé un nouveau défi. "J’ai trente-cinq ans, ma vie de famille et j’habite à cinq minutes du terrain, sans compter qu’on ne s’entraîne qu’une fois par semaine. Sportivement, j’ai adhéré au projet lancé par Angelo Lentini et Stéphane Decock qui se sont investis pour reformer une équipe avec plusieurs joueurs d’expérience et de qualité."

On n’a pas eu de grosse surprise lors de la première journée. "Les têtes de série que sont Orp et SC Jodoigne ont fait le travail. Je m’attendais à un match plus serré entre Jandrain et Beauvechain qui a connu beaucoup de changements, mais la série s’annonce assez ouverte car pas mal d’équipes seront plus compétitives que l’année passée. En ce qui nous concerne, on ne se prend pas la tête et on ira un peu au feeling. On a un chouette groupe où chacun apporte quelque chose de différent et avec une belle ambiance. Si on parvient à aligner une équipe compétitive chaque semaine, on peut ennuyer pas mal d’équipes du Top 5. Quant à moi, je suis un peu en retard physiquement car j’ai débuté la préparation assez tard, mais je commence à trouver mes marques."

Mont-Saint-André reçoit Jandrain pour le match des revenants. "On connaît cette équipe et il faudra l’aborder avec sérieux car c’est le genre de match qui se joue à l’envie et au panache."

Trolin, Borremans (toujours blessés) et Iliadis (vacances) sont absents. Neuville (paternité) va rentrer.