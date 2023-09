SOS synthétique à Rixensart

Lors des orages survenus il y a quinze jours, le terrain a une nouvelle fois ramassé. "On maîtrise les rénovations temporaires mais ce n’est pas idéal", ajoute le président Jacques Leblanc qui annonce par la même occasion que le club compte rénover ses vestiaires sur fonds propres.

En attendant, des amas d’herbe synthétique se sont formés et il y a urgence car le terrain risque de ne pas tenir une saison supplémentaire. "Le synthétique date de 2008 et il n’a jamais été rénové", précise Frédéric Van Espen, qui suit le projet pour le club et qui entretient les relations avec la commune.

Le problème concerne les installations qui ne sont plus adaptées. Le terrain synthétique a pris de l’âge et se dégrade alors que le deuxième terrain en herbe devient injouable dès que la météo s’en mêle. "Le projet est de remplacer le synthétique déjà en place par un nouveau tapis et d’avoir un second terrain synthétique à la place du terrain en herbe."

Du côté de la commune et de son échevin des Sports Grégory Verté, "toutes les réunions ont eu lieu avec les autorités compétentes afin d’avoir un accord de principe, ce qui était indispensable car nous sommes en zone classée. Mais il est bon de savoir qu’à la base, il a fallu régulariser ce qui se passe sur le site car le synthétique actuel n’a pas eu de permis et la priorité était de sauver ce qui était en état. Maintenant que l’existant est sauvegardé et que tous les feux sont au vert, on a l’espoir de recevoir le permis cette année et le subside pour début 2024, ce qui nous permettrait de lancer les travaux en mai 2024."

Grégory Verté tient également à mettre en évidence la qualité du projet qui se met en place où le club de foot n’est pas le seul concerné. "En pleine zone Natura 2000, il était important de tout mettre en œuvre pour protéger la faune et la flore environnante. Des mesures seront prises en ce sens, il y aura des zones tampon, un bardage en bois pour la buvette, un nouvel éclairage n’éclairera que les zones de jeu et tout sera pensé en termes de végétalisation."