P2B: Nouveau venu au FC Walhain, Lilian Brumagne n'attendra pas le dessert pour étonner

Son fils Lilian beaucoup moins. Logique car le jeune homme (21 ans) est défenseur mais il a du talent à revendre, même s’il l’avoue lui-même ne pas avoir disputé un grand match dimanche. "J’étais un peu en dessous, j’ai eu du mal à me mettre dans le bain, pas très content de moi, mais l’équipe a gagné et c’est le principal."

Après avoir fait ses classes en équipe d’âge à Haasrode, Charleroi à deux reprises, OHL et Tempo Overijse pendant cinq saisons, il se retrouve en P3 puis en P2 à Haasrode "où j’ai vécu une dernière saison difficile, notamment à cause d’une blessure."

Quand Hassan Riani lui propose de le rejoindre à Chastre, il n’hésite pas et c’est le bon choix. "J’étais en manque de confiance en quittant Haasrode. Hassan m’a relancé et je ne le remercierai jamais assez pour ça."

Mais aujourd’hui, c’est Walhain "dont le projet m’a séduit" qui fait son bonheur. "J’avais aussi envie de jouer sur herbe. je préfère."

Joël a approuvé. "Il m’avait conseillé de regarder les offres et il a aussi été convaincu par le projet de Walhain. Il est tout le temps derrière moi et c’est un soutien important."

Le paternel confirme: "J’ai toujours suivi, conseillé et motivé Lilian mais le choix de rejoindre Walhain était avant tout le sien."

Et pour bien lancer sa saison et célébrer comme il se doit ses premiers pas en P2, le FC Walhain a battu l’ES Braine. "On a eu du mal en début de rencontre mais l’équipe a ensuite eu une bonne réaction. On a tous joué ensemble et on s’était bien préparés pour bien débuter le championnat. C’est la victoire qu’il nous fallait pour la confiance et elle prolonge une bonne préparation. Avec un tout nouveau groupe, il a fallu apprendre à se connaître et les bons résultats sont vite arrivés."

C’est une évidence: le FC Walhain a les armes pour réussir une bonne saison. "Il y a de la qualité dans le groupe", ajoute Lilian, qui termine ses études dans l’Horeca avec une spécialisation en chocolaterie, son diplôme de gestion déjà en poche. "On est tous là pour se pousser vers le haut et ce n’est que de la bienveillance et du travail."

En bordure de terrain, Joël apprécie: "Lilian veut continuer à apprendre et il a une belle marge de progression. Il a des possibilités et je resterai de bon conseil à ses côtés."