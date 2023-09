Mba a dynamité l’attaque perwézienne

Avec un Timothée Mba titulaire ce samedi pour la réception de Flénu ? Quelle que soit la décision du coach Delmoitié, le numéro 98 du FC Perwez l’acceptera et continuera à travailler. "La préparation fut plutôt compliquée car j’avais quelques kilos en trop et un certain retard physique que je suis sur le point de rattraper. Je me sens de mieux en mieux et je sais que mon premier but sera synonyme de délivrance pour ma confiance. J’essaie d’apporter le maximum à l’équipe quand je monte sur le terrain et si je respecte les décisions du T1, je suis un compétiteur et l’objectif est évidemment de gagner une place dans le onze de base."

Formé à Anderlecht et à l’USG et passé par Dender, La Louvière, Manage et Binche, Timothée Mba a également fait un séjour d’une saison du côté du RCS Brainois entre 2019 et 2020. Il ne regrette pas son choix d’avoir posé ses valises dans le Brabant wallon. "J’ai rejoint Perwez sur le bons conseils de Jordy Balinas mais je connaissais déjà d’autres joueurs. Mon intégration a été très facile et tout se passe parfaitement bien. Nous allons d’abord tenter de stabiliser le club en D3 en se sauvant le plus rapidement possible puis pourquoi ne pas viser une place non loin du Top 6 ? Le groupe est de qualité et on pourra faire un premier point sur la situation après dix matchs de championnat."