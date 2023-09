Les Brainois ont réussi leur entrée lors du Season Opening de P1 : "Nous sommes prêts"

Le coach brainois songe notamment à cette lucidité qui doit permettre à ses ouailles de traverser sans encombre les zones de turbulences. "Nous avons parfois tendance à perdre pied lorsque nous sommes dans un creux. On parvient moins à organiser le jeu. Ce fut le cas ce dimanche sur le pressing adverse en seconde période."

Les locataires du hall Willy Denuit ont malgré tout démontré qu’il faudrait encore compter avec eux cette saison. Les vieux briscards savent faire parler leur métier pour imposer leurs vues. "Le groupe a en tout cas prouvé qu’il savait défendre. Limiter l’adversaire à 50 points, c’est bon."

Cela permet aussi de poser les jalons d’une saison au cours de laquelle le 2001 nourrit des ambitions. "Le club veut terminer le plus haut possible. Il espère accrocher les play-off et, pourquoi pas, atteindre la finale de la Coupe. Ce serait bien pour certains de nos joueurs, qui entament peut-être leur dernière saison. Ils pourraient conclure en beauté. De mon coté, j’entends avant tout aborder chaque match à venir avec l’ambition de le gagner. Ensuite, on verra où cela nous mène."

La prudence de Corentin Debienne s’explique sans doute en partie par le fait qu’il se trouve à l’aube d’un nouveau challenge, lui qui a pris le relais de Maxime Depuydt à l’entresaison. "C’est la première fois que je me retrouve à la tête d’une équipe seniore masculine. J’ai déjà coaché la P2 dames et la R2 dames de Nivelles, ainsi que la R2 dames de Genappe, mais c’est complètement différent. D’autant qu’à 2001, les joueurs font partie de mes potes. Heureusement j’arrive à cloisonner l’amitié et le coaching. De leur côté, ils parviennent également à faire la part des choses."

Si cet équilibre perdure, les Brainois pourraient bien figurer parmi les têtes de liste dans quelques mois. "En tout cas, on a déjà pu vérifier durant la préparation que l’ambiance est bonne", se félicite le coach.