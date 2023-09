Fin de match sous tension pour Lasne-Ohain : "Ce qui s’est passé est inadmissible"

Réduits à dix dès la soixantième pour un tacle assassin puis à neuf dans la foulée pour rouspétances, les Bruxellois ont commencé à perdre leurs nerfs et tout a définitivement dégénéré quand la RULO a bénéficié d’un penalty lui offrant la victoire dans les arrêts de jeu. "Il y avait énormément de frustration du côté d’Uccle et le T1 et le T2 adverses sont montés sur le terrain et ont proféré des insultes envers l’arbitre. On sentait beaucoup d’agressivité dans le mauvais sens du terme et le retour aux vestiaires s’est déroulé sous haute tension et dans la pagaille la plus totale. Des bagarres ont éclaté et malgré l’intervention de la police, il a fallu plus de vingt minutes pour que le calme revienne", résume le délégué lasnois Paul De Regge.

Quand on sait qu’environ 300 spectateurs étaient présents sur le bord du terrain dont environ 60 enfants qui ont assisté bien malgré eux à ce pugilat, on est en droit d’être scandalisé. "Ce qui s’est passé est inadmissible et que ce soit d’un côté ou de l’autre, des scènes pareilles ne devraient jamais être vues par des enfants. Des supporters de Lasne-Ohain ont probablement dépassé les bornes verbalement mais jamais on ne doit arriver à ce genre de scènes."

Au total, l’arbitre de la rencontre a distribué six cartons rouges à l’équipe adverse, dont deux pour le staff ucclois.

"Nos joueurs n’avaient rien demandé"

Dans le camp bruxellois, si le président Nicola Hatefi ne conteste aucunement les deux cartons rouges reçus durant la rencontre ainsi que les exclusions du T1 et du T2, il apporte un autre regard sur les bagarres d’après-match. "Nous avons reçu le rapport de l’arbitre et celui-ci stipule qu’un supporter de Lasne-Ohain est monté sur le terrain après la rencontre pour en venir aux mains avec nos joueurs. Une plainte a été déposée de notre côté à la police et nous irons défendre nos droits à la Fédération car nos joueurs n’ont fait que se défendre. C’est de toute façon une piètre image de notre sport que nous avons montré mais nos joueurs n’avaient rien demandé", explique l’homme fort du matricule 5.

Comme souvent, les versions des deux équipes diffèrent sur les événements survenus dimanche après-midi avec des responsabilités rejetées de chaque côté. Le dossier est entre les mains de la Fédération qui devra statuer rapidement.