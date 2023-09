Damien Martinquet, comment voyez-vous l’US Open de Jo ?

Cela se passe pas mal pour le moment. On s’est bien entraîné ces derniers jours avec pour objectif que Jo soit en pleine forme mardi. C’est progressif et assez positif et je trouve Jo très relax comparé à d’autres tournois où je le trouvais plus tendu. Il est souriant et content, il s’amuse bien et il est dans une bonne dynamique.

Elle est loin d’être terminée mais comment qualifieriez-vous son année 2023 ?

Une année faite de hauts et de bas. Par moments, il joue très bien avec de bons résultats alors que d’autres semaines, c’est l’inverse et pas très bon. Il y a beaucoup d’inconstance et d’irrégularité d’une semaine à l’autre mais depuis Roland Garros, il commence à avoir plus de constance. Cela ne se traduit pas toujours dans ses résultats mais dans ce qu’il produit sur le terrain.

Ses derniers résultats sont encourageants

Depuis sa défaite au premier tour à Wimbledon, il est pas mal. Il a été battu en demi au Belgian Open en trois sets par Fernandez (ITF-3) puis au British Open, il a perdu en finale contre Hewett (ITF-2) après avoir pris sa revanche contre Fernandez en demi.

Ce dernier match remonte à un bon mois…

Il a effectivement eu droit à un break jusqu’à maintenant. Pour des joueurs comme Jo qui sont dans le Top 10, il est dommage de ne pas avoir eu de tournois pendant cette période, même pas de tournoi préparatoire à l’US Open. Mais ils sont tous logés à la même enseigne. Maintenant, Jo a tellement joué et voyagé jusque-là qu’il a pris le temps de se ressourcer en Belgique, tout en conservant un bon bloc de travail.

Pour en revenir à l’US Open, il avait été battu par Kunieda au premier tour il y a un an.

Le niveau est toujours intéressant dans les tournois du Grand Chelem. Ici, il retrouve Fernandez pour ce qui est l’affiche du premier tour. Ce ne sera pas évident mais cela va dépendre plus de Jo que de son adversaire. Dans les tournois du Grand Chelem, le premier match est toujours le plus dur à jouer. Ce sera du 50/50.

Jo étant cinquième mondial, il n’est pas tête de série, ce qui explique un tirage plus compliqué.

Je ne suis pas trop ranking, retrouver le Top 4 serait une bonne chose au niveau des tirages au sort en Grand Chelem mais le principal objectif est surtout de bien prester pour faire des résultats qui amèneront le ranking. De toute façon, si on veut aller loin dans un tournoi, il faut savoir battre les autres.

Pour vous, un bon US Open serait…

Disputer de bons matches, sans pression, car Jo n’a pas de points à défendre. Ce sera d’ailleurs le cas des prochains tournois, ce qui assure déjà sa place au Masters en fin d’année.

Confiant ?

Si je compare avec l’année dernière, celle-ci n’est pas mauvaise. En Grand Chelem, il y a eu des éliminations au premier tour à l’Australian Open et Wimbledon et un quart à Roland Garros mais il y a aussi eu quelques victoires en tournois et 2023 est meilleure que 2022, sans oublier que Jo vient de très loin mentalement et qu’il a mis du temps à s’en remettre.