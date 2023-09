René Mathy après la der’ de la saison: "La pression retombe…"

Cette fois, et c’est inhabituel, les coureurs étaient invités à faire le parcours dans le sens contraire… Une course sur un circuit dénué de grosses difficultés. "L’épreuve a démarré sur les chapeaux de roues", comme l’indique René Mathy heureux de voir une ligne d’arrivée différente des autres éditions. "De cette manière, cela permet d’avoir une belle ligne droite d’arrivée rue des Combattants pour ce retour à Walhain Centre à l’occasion de notre course de Notre-Dame. 82 participants, ce qui est mieux que l’édition 2022, je ne peux qu’être très satisfait et heureux de finir la saison sur une note positive. Je vais pouvoir souffler un peu car organiser une course cycliste ou un jogging, ce n’est jamais simple. Les gens ne mesurent pas toujours le travail que ça représente. Rassembler tous les signaleurs, ce n’est jamais simple, ça ne l’est pas devenu plus au fil du temps. Surtout un grand merci à tous les fidèles qui nous apportent leur concours tout au long de l’année."

C’est Bjorn De Decker d’Amougies qui l’emportera devant deux hommes en forme qui se sont distingués à Jauche dernièrement: Robin Ernst et Félix Dopchie.

Du côté des masters, une figure bien connue, lui aussi en grande condition, Michaël Van Poucke, a devancé une autre pointure, Kurt Van Goidsenhoven, et Pascal Hierckens. Un déroulé de course comme souvent chez les amateurs masters. Personne n’ayant l’envie de rouler et d’imprimer un rythme, mais pour suivre les tentatives d’échappée, tout le monde retrouve des forces...