Naïm Aarab était de retour à Tubize-Braine samedi soir: "C’était un match spécial pour moi"

L’occasion pour lui d’évoquer le club tubizien, la D2 ACFF mais aussi ce rôle de T1 du côté des Saint-Gillois.

Malgré la déception due à la défaite de son équipe, c’est avec beaucoup de reconnaissance et de nostalgie que Naïm Aarab faisait son retour sur les terres tubiziennes: "Il ne faut pas oublier que c’est à Tubize que j’ai été formé. J’ai connu des bons mais aussi des moins bons moments avant de revenir il y a quatre ans et de connaître la fusion. C’était spécial pour moi de revenir dans ce club qui possède une telle histoire."

L’ancien de la maison ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges sur son ancienne équipe. Il voit même Tubize-Braine jouer les premiers rôles cette saison. "Le recrutement a été qualitatif avec de nombreux très bons joueurs comme on a pu le voir ce samedi soir. Avec le staff présent, c’est clair qu’il y a un bon mariage qui peut se créer pour viser peut-être quelque chose cette année. C’est toutefois un championnat très relevé avec de très bonnes équipes."

Un défi à relever en tant que T1

On connaissait Naïm Aarab en tant que joueur, il faut désormais s’habituer à le voir aussi de l’autre côté de la ligne de touche avec ce rôle d’entraîneur des U23 de l’Union Saint-Gilloise. "J’ai gravi les échelons en tant qu’entraîneur des jeunes, évoque-t-il. C’était donc l’étape logique de prendre en charge ce groupe, même si c’est un rôle tout à fait différent que celui de joueur."

Le défi est de taille car il doit faire de son mieux pour que les jeunes Bruxellois s’acclimatent au football adulte. Il se sent cependant prêt pour le relever: "On n’a que des jeunes joueurs qui sont pour la plupart nés entre 2002 et 2005 voire 2006. Malgré leurs qualités, il y a un écart physique avec les équipes de la série. Le but, pour moi et le staff, est de les accompagner individuellement dans leur développement. D’un point de vue collectif, c’est d’essayer de faire mieux que la quatorzième place de la saison dernière."

En dehors de cette casquette de coach, l’ancien de Charleroi et de Saint-Trond foulera aussi les pelouses du côté de Saintes en P2B brabançonne. Et là aussi, la saison s’annonce intéressante puisque Saintes pourrait jouer les premiers rôles malgré un match nul inaugural (2-2) dans le derby à Clabecq. Sa saison footballistique risque donc d’être aussi chargée que passionnante.